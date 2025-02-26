Відстрочку для заброньованих працівників продовжили до 31 березня

Уряд на місяць продовжив термін перегляду статусу критично важливих підприємств. Для заброньованих працівників відстрочка від мобілізації діятиме до 31 березня.

Про це повідомили у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

Рішення стосується компаній, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки та життєдіяльності населення в умовах воєнного стану.

Згідно з постановою № 208 від 25 лютого 2025 року, відстрочки від мобілізації для заброньованих працівників залишаються чинними до 31 березня.

Підприємства, які були визначені критично важливими до 23 листопада 2024 року, мають підтвердити цей статус. Для цього необхідно подати до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості пакет документів, зокрема фінансову звітність та відомості про виконання державних контрактів на 2025 рік.

Агентство Телевидения Новости