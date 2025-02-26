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На Харківщині учасники бойових дій та цивільні можуть безплатно отримати офтальмологічне протезування

На Харківщині учасники бойових дій та цивільні можуть безплатно отримати офтальмологічне протезування

Учасники бойових дій та цивільні жителі Харківщині можуть безплатно отримати офтальмологічне протезування. В області триває масштабна програма медичної реабілітації, спрямована на допомогу військовослужбовцям та цивільним особам, які втратили око через бойові дії або захворювання.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

У Харківській обласній клінічній лікарні функціонує лабораторія індивідуального очного протезування, яка надає високоякісні послуги для пацієнтів, допомагаючи їм повернутися до звичного життя.

У 2024 році лабораторія виготовила 340 протезів, серед яких 79 передано військовим, а дев’ять – цивільним, які постраждали від бойових дій, інші – людям із хворобами та вродженими патологіями.

Після початку повномасштабного вторгнення робота лабораторії значно активізувалася.

«Переважно звертаються військовослужбовці з вибуховими травмами, проте ми також займаємося протезуванням цивільних осіб, які постраждали від наслідків воєнних дій. До нас звертаються пацієнти з різними діагнозами: після видалення ока через злоякісні новоутворення, ускладнені запальні процеси або вроджені патології», – повідомив завідувач лабораторії очного протезування КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня» Ростислав Мазур.

Виготовлення індивідуальних очних протезів займає від 3 до 10 днів, а у разі термінової потреби – лише 6-8 годин. Це забезпечує оперативне надання медичної допомоги пацієнтам та сприяє швидшій соціальній адаптації.

«Результат перевершив усі очікування – протез виглядає майже ідентично справжньому оку, і я не відчуваю жодного дискомфорту. Це дозволило мені повернутися до нормального життя, і я щиро вдячний лікарям-протезистам обласної лікарні за їхню роботу”, – розповів ексрозвідник Михайло з Харківщини, який отримав важке поранення під час визволення Херсонщини.

Агентство Телевидения Новости

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