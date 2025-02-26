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Двоє людей постраждали внаслідок потрійного авіаудару по селищу Золочів на Харківщині

Двоє людей постраждали внаслідок потрійного авіаудару по селищу Золочів на Харківщині

26 лютого о 15-35 російська авіація завдала ударів трьома КАБами по селищу Золочів Харківської області. Постраждали двоє місцевих жителів.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Внаслідок першого влучання частково пошкоджено 15 приватних будинків, господарчі споруди, газові та енергомережі, легковий автомобіль. Постраждала 67-річна жінка, в неї гостра реакція на стрес. Ще дві авіабомби вдарили в землю по околиці населеного пункту.

Пізніше до лікарів звернувся 70-річний чоловік, в постраждалого також гостра реакція на стрес.

Агентство Телевидения Новости

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