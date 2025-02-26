На Харківщині триває один бій, чотири атака ЗСУ відбили
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 26 лютого. Розпочалася 1099 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 58.
Дві штурмові дії загарбників відбулися у бік Вовчанська та Дворічної на Харківському напрямку. Ворожа авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.
Ворог три рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку, триває один бій.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.