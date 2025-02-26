Фіаско тижня: у Києві сусіди наркоплантатора викликали пожежних через підозрілий дим

Столичні поліцейські випадково викрили підпільну наркоплантацію, виїхавши з рятувальниками на виклик про пожежу. 51-річний орендар квартири облаштував теплицю з коноплями, але дим із приміщення привернув увагу сусідів і правоохоронців.

Про це повідомили в поліції Києва.

Днями до столичної поліції надійшов виклик про пожежу в одній з квартир багатоповерхового будинку у Дніпровському районі. Прибувши на місце події, до правоохоронців та працівників ДСНС звернулись стурбовані мешканці, які повідомили про задимлення на балконі квартири на другому поверсі.

Пожежники відчинили двері до помешкання, однак замість загоряння охоронці порядку виявили теплицю для вирощування конопель. Як з’ясувалось надалі, вказане приміщення орендує 51-річний місцевий мешканець. Чоловік обладнав кімнату системою вентиляції та освітлення й вирощував там нарковмісні рослини, а пар від теплиці сусіди порушника помилково прийняли за дим від загоряння.

Слідчі вилучили 18 кущів конопель півтора метра заввишки та 500 грамів канабісу, які направили для проведення експертного дослідження, а порушника затримали у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом відділом дізнання Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України – незаконне вирощування конопель, та за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення та зберігання наркотичних речовин без мети збуту. Санкції інкримінованих статей передбачають до п’яти років обмеження волі.

Агентство Телевидения Новости