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Росіяни атакували FPV-дронами Золочівську громаду на Харківщині

Росіяни атакували FPV-дронами Золочівську громаду на Харківщині

Сьогодні, 26 лютого о 16:10 та о 16:30 російські війська атакували FPV-дронами села Клинова-Новоселівка та Івашки Богодухівського району.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

У сели Клинова-Новоселівка у результаті пʼяти ударів пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. Без жертв.

У селі Івашки внаслідок влучання пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки та енергомережі. Без жертв.

На першому фото – металеві зірки, які окупанти розкидують по дорогах.

Агентство Телевидения Новости

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