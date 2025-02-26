Уряд схвалив рішення для підписання угоди з США про українські надра

Сьогодні, 26 лютого, Кабінет міністрів України ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами про використання корисних копалин та створення Інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Угода матиме шість ключових позицій.

Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проєкти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.В угоді враховані наші зобов’язання в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.

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