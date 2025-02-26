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26.02.2025 20:24
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У харківському метро чоловік влаштував штовханину з поліцейськими: деталі конфлікту та відео

У харківському метро чоловік влаштував штовханину з поліцейськими: деталі конфлікту та відео

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом події у харківському метрополітені. На станції метро у присутності великої кількості людей чоловік поводився зухвало, нецензурно лаявся, чим порушував громадський порядок. На зауваження працівників поліції правопорушник не реагував, а потім вдарив одного з правоохоронців.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Подія сталася 26 лютого близько 15:25 на станції метро «Історичний музей».

«Поліцейські намагалися заспокоїти чоловіка та перевірити його документи, натомість він накинувся на одного з них та спричинив йому тілесні ушкодження», – розповіли в поліції.

Встановлено, що порушником є 46-річний неодноразово раніше судимий за тяжкі злочини громадянин. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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