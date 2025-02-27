На Харківському та Куп’янському напрямках по п’ять разів за добу окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ

Оперативна інформація станом на 8:00 27.02.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 110 боєзіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ЗСУ успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах Часового Яру, Новомаркового, Васюківки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку українці зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак в напрямку населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, один засіб ППО, 141 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 140 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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