Внаслідок важкого поранення в лікарні помер військовий з Харківщини

22 лютого повернувся на щиті солдат-стрілець військової частини 127-ї окремої бригади територіальної оборони Віталій Семехін.

Про це повідомили у Великобурлуцькій селищній раді.

Випускник Великобурлуцької середньої школи навчався у Куп’янському автотранспортному коледжі. Працював на Великобурлуцькому сироробному заводі і тривалий час – зварювальником на станції Куп’янськ-Вузловий, де займався відновленням колій після аварій.

За словами рідних, ще до повномасштабної війни мав передчуття лиха і вирішив діяти. Віталій наполегливо, кілька разів, намагався підписати контракт на службу і нарешті став у стрій формування Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

«Рідних військовий побачив після звільнення Великобурлуцької громади від російських окупаційних військ, коли разом із побратимами перебазовуватиметься у напрямку Вовчанська. За них від початку повномасштабної війни були всі його думки і переживання, про них дбав і оберігав», – розповіли в селищній раді.

Віталій Семехін брав участь у найзапекліших боях на Куп’янському, Донецькому, Харківському напрямках. Учасник бойових дій мав відзнаку «За оборону Харкова», «Сили ТРО Куп’янськ».

Віталій Семехін отримав важку травму голови на Вовчанському напрямку, захищаючи північні кордони Харківської області. Переніс дві складні операції в медзакладах області і був переведений до лікарні у Чернівці.

«Про те волонтери повідомили сестрі Віталія, яка в подальшому постійно біля нього перебувала. Ще операція. Солдат і у двобої з хворобою виявляв силу і витримку. Лікарі робили все можливе, аби врятувати захисника.

14 лютого 2025 року солдат помер у медзакладі.

Агентство Телевидения Новости