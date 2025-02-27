Ввечері окупанти скинули КАБи на Харківщину: пошкоджено дві автівки «швидкої»

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

26 лютого близько 22:50 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., село Борова. Внаслідок влучання КАБу на відкриту територію пошкоджено дві карети швидкої допомоги та скління вікон будівлі. Без постраждалих.

21:50 по 22:00. Богодухівський р-н., Золочівська ТГ. Влучання 3 КАБів на відкриту територію біля села Довжик, ще 1 КАБ – біля села Феськи, 2 КАБ – біля села Орішанка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

18:00 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, село Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

16:10 Богодухівський район, Золочівська ТГ, село Клинова-Новоселівка. Внаслідок влучання FPV-дронів пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди та енергомережі.

15:33 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., селище Золочів. Внаслідок влучання КАБу на територію приватного домоволодіння пошкоджено ще 35 приватних будинків, 10 господарчих споруд.

Постраждали чоловік та жінка, отримали гостру реакцію на стрес.

14:10 Куп’янський р-н., Кіндрашівська ТГ, село Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» пошкоджено будинок.

13:10 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., селище Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок. На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

Агентство Телевидения Новости