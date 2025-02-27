Ідентифіковано чотирьох російських командирів: організували масштабний обстріл Харкова 28 лютого 2022 року

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру чотирьом російським військовим командирам у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством та вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 28 лютого 2022 року по цивільних об’єктах Шевченківського району Харкова було здійснено масштабну атаку уламково-фугасними касетними некерованими реактивними снарядами з РСЗВ «Смерч». Під ударами опинились пров. та вул. 23-го Серпня, вул. Новопрудна, вул. Сумгаїтська, вул. Отакара Яроша, вул. Клочківська. Загинули 8 мирних мешканців, серед яких 17-річний хлопець. Також одна жінка дістала численних поранень.

Пошкоджено низку багатоповерхівок. Майже повністю було зруйновано школу: експертизою встановлено, що завдана шкода складає понад 13 млн гривень. Під ударом був і дитячий садок – експерти оцінили пошкодження на суму майже 2,2 млн гривень.

Правоохоронці встановили причетних до вчинення цього воєнного злочину. Так, 24 лютого 2022 року в напрямку Харківської області діяли підрозділи угруповання військ зс рф «запад», сформованого на основі підрозділів західного військового округу (далі – зво), які використовували засоби враження невибіркової дії, зокрема РСЗВ «Смерч». Встановлено, що станом на 28 лютого 2022 року, переслідуючи мету залякування і тероризування цивільного населення Харкова, придушення волі захисників і мешканців міста на супротив окупації, групою вогневого та ядерного ураження штабу зво за безпосереднім керівництвом полковника зс рф – заступника начальника штабу зво – підготовлено рішення про завдання ударів реактивними касетними снарядами з РСЗВ «Смерч».

Рішення затверджене безпосередньо генерал-полковником зс рф – командувачем зво та його першим заступником – генерал лейтенантом зс рф. На виконання злочинного плану вищого командування, усвідомлюючи направленість обстрілу виключно на цивільні об’єкти та розуміючи, що удар спричинить велику кількість жертв з числа цивільних осіб, полковник зс рф – командир 79-ї реактивної артилерійської бригади зво (в/ч 53956, м. твер) віддав злочинний наказ на виконання вказаного рішення і завдання удару по Харкову.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями продовжують докладати максимальних зусиль для встановлення російських військових, причетних до обстрілів Харківщини. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Агентство Телевидения Новости