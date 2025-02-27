ДБР повідомило про підозру експравоохоронцю, який очолював окупаційний слідчий ізолятор на Харківщині

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді колишньому українському правоохоронцю, який під час окупації міста Ізюм перейшов на бік ворога.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Після захоплення міста окупантами на початку повномасштабного вторгнення правоохоронець почав активно співпрацювати з новою владою. Аби довести свою відданість та отримати привілеї він повідомив загарбникам інформацію про місцевих мешканців, які підтримували ЗСУ.

Він написав заяву на ім’я місцевого гауляйтера з проханням призначити його керівником місцевого слідчого ізолятора, в якому утримували людей з проукраїнською позицією.

Після призначення, зрадник відповідав за функціонування всього об’єкта, його охорону та перебування в ньому людей, яких затримували росіяни. Коли ж місто звільняли від окупантів, він втік до росії.

Колишній правоохоронець підозрюється у державній зраді та колабораціонізмі (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости