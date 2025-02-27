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Харківська школа стала смертельною пасткою для окупантів: гвардієць про бій у школі №134

Харківська школа стала смертельною пасткою для окупантів: гвардієць про бій у школі №134

27 лютого 2022 року російські спецпризначенці спробували закріпитися у Харкові, захопивши школу №134 на вулиці Шевченка. Однак українські захисники перехопили ініціативу, змусили ворога забарикадуватися і ліквідували групу без втрат для себе.

Нацгвардієць «Фокс» розповів про бої на вулиці Шевченка.

Окупанти, яким вдалося увірватися до міста, вважали цей заклад освіти ахіллесовою п’ятою в обороні Харкова і спробували створити тут форпост для подальшого просування та захоплення важливих промислових об’єктів.

«Коли ми вже зайшли в школу, вона палала до другого поверху. Ми розуміли, що час грає і проти нас, але більше – проти нашого противника. Вони забарикадувалися на горищі, перегородили хід дерев’яними дверима, а коли ми підіймалися, почали закидати нас гранатами. Ми перекрили всі шляхи до відступу і просто чекали. У результаті, коли вогонь дістався горища, вони почали вистрибувати з будівлі у протигазах. Така їхня доля», – розповів гвардієць.

Українські захисники не лише відбили атаку, а й знищили елітний російський спецпідрозділ.


Агентство Телевидения Новости

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