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На Куп’янському напрямку активності окупантів не зафіксовано, на Харківському ЗСУ відбили два штурми

На Куп’янському напрямку активності окупантів не зафіксовано, на Харківському ЗСУ відбили два штурми

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 27 лютого. Триває 1100 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 88.

На Харківському напрямку українські оборонці відбили два ворожі штурми в бік Вовчанська та Кіндрашівки. 

На Куп’янському напрямку від початку доби противник наступальних дій не проводив. 

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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