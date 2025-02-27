На Куп’янському напрямку активності окупантів не зафіксовано, на Харківському ЗСУ відбили два штурми

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 27 лютого. Триває 1100 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 88.

На Харківському напрямку українські оборонці відбили два ворожі штурми в бік Вовчанська та Кіндрашівки.

На Куп’янському напрямку від початку доби противник наступальних дій не проводив.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости