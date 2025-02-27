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На Куп’янському напрямку активності окупантів не зафіксовано, на Харківському ЗСУ відбили два штурми
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 27 лютого. Триває 1100 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 88.
На Харківському напрямку українські оборонці відбили два ворожі штурми в бік Вовчанська та Кіндрашівки.
На Куп’янському напрямку від початку доби противник наступальних дій не проводив.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.