Поліція встановила особу одного з причетних до масового відстрілу оленів на Харківщині

24 лютого на території одного з лісогосподарств у Балаклійській громаді на Харківщині були виявлені рештки диких тварин. Працівники поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази. Відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного полювання.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

В ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що до злочину може бути причетний 49-річний місцевий мешканець. 26 лютого поліцейські провели санкціонований обшук у його домоволодінні та вилучили мисливську зброю, гільзи, набої різного калібру, ножі, тушки та рештки диких тварин.

Вилучені речові докази направлені на експертні дослідження. Сума завданого збитку та кількість вбитих тварин встановлюється.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 (незаконне полювання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Агентство Телевидения Новости