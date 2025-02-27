Робота в Харківській області: які вакансії пропонують і де найвищі зарплати

Станом на 27 лютого, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2650 вакансій.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Десять професій з найвищими зарплатами:

1. Машиніст екструдера – 25 000 грн. 2. Шліфувальник – 23 900 грн. 3. Експедитор – 23 000 грн. 4. Редактор – 21 900 грн. 5. Стропальник – 20 600 грн. 6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики – 20 200 грн. 7. Фарбувальник на виробництво текстилю – 20 000 грн. 8. Сировар – 15 000 грн. 9. Перукар – 14 900 грн. 10. Парамедик – 14 000 грн.

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

Агентство Телевидения Новости