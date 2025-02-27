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Робота в Харківській області: які вакансії пропонують і де найвищі зарплати

Робота в Харківській області: які вакансії пропонують і де найвищі зарплати

Станом на 27 лютого, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2650 вакансій.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Десять професій з найвищими зарплатами:

1. Машиніст екструдера – 25 000 грн.  2. Шліфувальник – 23 900 грн.  3. Експедитор – 23 000 грн.  4. Редактор – 21 900 грн.  5. Стропальник – 20 600 грн.  6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики – 20 200 грн.  7. Фарбувальник на виробництво текстилю – 20 000 грн.  8. Сировар – 15 000 грн.  9. Перукар – 14 900 грн.  10. Парамедик – 14 000 грн.  

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69. 

Агентство Телевидения Новости

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