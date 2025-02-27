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На Харківщині рятувальники загасили пожежу під загрозою повторних обстрілів

На Харківщині рятувальники загасили пожежу під загрозою повторних обстрілів

Удень 27 лютого російський безпілотник завдав удару по прикордонному селу Хатнє Куп’янського району Харківської області. Внаслідок влучання сталася пожежа в приватному житловому секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Горів будинок на площі 120 кв. м. Рятувальники, працюючи під загрозою повторних обстрілів, ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалось 10 рятувальників та три одиниці техніки, в тому числі медичний розрахунок ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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