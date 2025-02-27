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27.02.2025 21:04
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Росіяни завдали ударів по Дергачах та громаді: постраждали дві жінки

Росіяни завдали ударів по Дергачах та громаді: постраждали дві жінки

Протягом останніх п’яти годин окупанти здійснили комбінований обстріл Дергачівської громади, застосувавши КАБи та ударні БпЛА.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Близько 15:15 ворог вдарив безпілотником (попередньо, «Молнія») по приватному сектору у Дергачах, внаслідок чого були пошкоджені будинок, гараж та цивільна автівка. Спалахнула пожежа, яка була ліквідована рятувальниками ДСНС. У двох місцевих жительок, 18 та 48 років, гостра реакція на стрес, медики швидкої надали їм допомогу на місці.

Близько 15:40 росіяни вдарили по громаді кількома авіабомбами, одна з яких (попередньо, КАБ-500) впала на відкритій території у межах селища Слатине. Минулося без руйнувань та постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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