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27.02.2025 20:53
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У передмісті Харкова пролунала серія вибухів, є постраждалі

У передмісті Харкова пролунала серія вибухів, є постраждалі

Увечері 27 лютого окупанти завдали ударів по передмістю Харкова безпілотниками. За попередніми даними, ворог вдарив щонайменше дванадцятьма безпілотниками.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, відомо про двох постраждалих.

«Унаслідок влучання БпЛА типу «шахед» пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі, постраждали дві людини», – написав Синєгубов.

Також начальник ОВА попередив про ще одну групу ворожих безпілотників, що рухається у бік Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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