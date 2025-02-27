Пошкоджено три будинки, двоє поранених: наслідки атаки дронів на передмістя Харкова

27 лютого у період з 20:00 до 20:50 окупанти завдали ударів по передмістю Харкова. За даними ОВА, для атаки росіяни застосували щонайменше 13 безпілотників.

За даними ГУНП Харківської області, під ударом перебувала Солоницівської громада. Повідомлення про обстріл надійшло до поліції близько 20:15.

Внаслідок влучання БпЛА пошкоджено щонайменше три приватні будинки. Мешканці одного з них, 75-річний чоловік та 68-річна жінка, зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні.

За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости