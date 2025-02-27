Другое
Перейти к списку новостей
27.02.2025 22:08
Просмотров: 58

Пошкоджено три будинки, двоє поранених: наслідки атаки дронів на передмістя Харкова

Пошкоджено три будинки, двоє поранених: наслідки атаки дронів на передмістя Харкова

27 лютого у період з 20:00 до 20:50 окупанти завдали ударів по передмістю Харкова. За даними ОВА, для атаки росіяни застосували щонайменше 13 безпілотників.

За даними ГУНП Харківської області, під ударом перебувала Солоницівської громада. Повідомлення про обстріл надійшло до поліції близько 20:15.

Внаслідок влучання БпЛА пошкоджено щонайменше три приватні будинки. Мешканці одного з них, 75-річний чоловік та 68-річна жінка, зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні.

За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 