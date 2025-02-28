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НБУ випустив монету Зодіак номіналом 10 гривень

НБУ випустив монету Зодіак номіналом 10 гривень

Національний банк України випустив пам’ятну монету Зодіак номіналом 10 гривень.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Монета введена в обіг 27 лютого 2025 року. Вона має номінал 10 гривень, виготовлена зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г.

На реверсі монети зображено українське село під зоряним небом та хлопчик, який спостерігає за сузір’ями.

На аверсі зображені 12 зодіакальних сузір’їв, об’єднаних колом і розділених на 12 рівних секторів, із зазначенням астрономічних знаків та назв. При цьому знаки зодіаку розміщені в порядку проти годинникової стрілки відповідно до руху земної осі, що символізує безперервний рух небесних тіл та циклічність часу.

Тираж монети – до 15 тисяч штук.

Реалізація пам’ятної монети інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться з 4 березня 2025 року, зазначили в НБУ.

Агентство Телевидения Новости

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