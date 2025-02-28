НБУ випустив монету Зодіак номіналом 10 гривень

Національний банк України випустив пам’ятну монету Зодіак номіналом 10 гривень.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Монета введена в обіг 27 лютого 2025 року. Вона має номінал 10 гривень, виготовлена зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г.

На реверсі монети зображено українське село під зоряним небом та хлопчик, який спостерігає за сузір’ями.

На аверсі зображені 12 зодіакальних сузір’їв, об’єднаних колом і розділених на 12 рівних секторів, із зазначенням астрономічних знаків та назв. При цьому знаки зодіаку розміщені в порядку проти годинникової стрілки відповідно до руху земної осі, що символізує безперервний рух небесних тіл та циклічність часу.

Тираж монети – до 15 тисяч штук.

Реалізація пам’ятної монети інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться з 4 березня 2025 року, зазначили в НБУ.

Агентство Телевидения Новости