Наслідки масованого удару по передмістю Харкова: поранено двох мирних мешканців

За даними слідства, 27 лютого з 20:00 по 21:00 ворог атакував двадцятьма безпілотниками Харківський район. 17 БпЛА ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Під ударами були обʼєкт енергосистеми, житловий сектор та цивільне підприємство.

75-річний чоловік та жінка 68 років отримали вибухові поранення.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости