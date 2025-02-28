Ображав співмешканку та погрожував фізичною розправою: у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського РУП № 2 неодноразово виїжджали на виклики за місцем мешкання 53-річного зловмисника щодо протиправних дій щодо своєї співмешканки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Також з відповідними заявами до поліції неодноразово зверталася 48-річна жінка, яку він ображав. Порушник постійно вчиняв сварки та погрожував фізичною розправою.

Поліцейські припиняли факти домашнього насилля та складали протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на підставі яких, порушник неодноразово притягувався судом до адміністративної відповідальності.

Працівниками сектору протидії домашньому насильству щодо останнього зібраний матеріал, який внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального Кодексу України.

Агентство Телевидения Новости