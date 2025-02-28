Систему «Шлях» для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі скасовано

Уряд припинив функціонування системи «Шлях» для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

За результатами засідання Кабінету Міністрів України 25 лютого було схвалено зміни до Постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами.

Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі «Шлях».

Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені Постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи «Шлях».

Додатково Уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.

Агентство Телевидения Новости