Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:30
Просмотров: 67

Внаслідок удару по Балаклії на Харківщині постраждало двоє людей

Внаслідок удару по Балаклії на Харківщині постраждало двоє людей

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 27 лютого близько 21:50 ворожий безпілотник вдарив по місту Балаклія.

Пошкоджено житлові будинки.

37-річна жінка дістала поранень. Гострої реакції на стрес зазнала жінка 62 років.

Встановлено, що для обстрілу російська армія застосувала БпЛА «Герань-2».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 