Співачка Кеті Перрі полетить в космос у складі жіночого екіпажу

Співачка Кеті Перрі полетить у космос навесні 2025 року на борту туристичної ракети New Shepard.

Унікальність цієї місії у тому, що в її складі вперше з 1963 року будуть лише жінки, повідомляє «Життя».

У компанії Blue Origin розкрили імена шести учасниць. Це колишня вчена NASA, підприємиця Айша Боу, науковиця у галузі біоастронавтики Аманда Нгуєн, журналістка Гейл Кінг, кінопродюсерка Керіанна Флінн, журналістка Лорен Санчес, а також співачка Кеті Перрі.

Це буде перший жіночий льотний екіпаж після самостійного польоту Валентини Терешкової в космос у 1963 році.

«Кеті має честь бути частиною першої виключно жіночої команди Blue Origin і сподівається, що її подорож заохотить її доньку та інших досягти зірок у прямому та переносному сенсі», – йдеться у повідомленні компанії.

CNN інформує, ракета досягне понад 100 кілометрів над поверхнею Землі та перетне так звану лінію Кармана (межа космосу).

Загалом це буде 11-м політ у межах програми New Shepard. Завдяки їй у космосі побували 52 людей.

Агентство Телевидения Новости