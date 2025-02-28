Розпочинається моніторинг пошкодженої будівлі Держпрому: перші кроки для відновлення

На запрошення Харківської обласної військової адміністрації, фахівці ЮНЕСКО розпочали моніторинг пошкодженої обстрілами будівлі Держпрому.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Цей важливий етап дозволить належним чином зафіксувати всі пошкодження унікальної архітектурної пам’ятки, завдані внаслідок збройної агресії окупантів.

Харківська ОВА продовжує послідовну співпрацю з міжнародними партнерами, Міністерством культури та стратегічних комунікацій України щодо відновлення обʼєктів культури Харківщини.

«Одним із таких об’єктів є Держпром, який є невіднятною частиною нашої національної ідентичності. Перший етап моніторингової місії включає збір точних даних про руйнування будівлі за допомогою лазерного сканування та спеціальних міток, що дозволить створити тривимірну геодезичну модель об’єкта. Це дасть можливість для подальшого аналізу та розробки плану відновлення», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости