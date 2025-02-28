У Харкові заочно судитимуть мешканця Куп’янщини: забезпечив трансляцію телебачення рф на окупованій території

Прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка за фактом здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

До повномасштабного вторгнення рф в Україну фігурант працював у телекомпанії, яка провадила діяльність у сфері дротового електрозв’язку на території Куп’янського району. Під час окупації, навесні 2022 року, чоловік, маючи релевантний досвід роботи, технічні знання і навички, пішов на співпрацю з ворогом та обійняв керівну посаду в новоствореній компанії «Мой провайдер».

За даними слідства, 44-річний пристосуванець став «фінансовим директором». Діючи за попередньою змовою з іншим колаборантом, обвинувачений переобладнав уже існуючу електронну комунікаційну мережу для поширення кремлівської пропаганди. Фігурант забезпечив трансляцію російських телеканалів на окупованій території.

Головною метою пропагандистських передач було створення у населення ілюзорного уявлення, що рф не є ворогом, дискредитація українських захисників і військово-політичного керівництва нашої держави та поширення інших кремлівських наративів.

Також «керівник» відповідав за набір співробітників до компанії, забезпечував виплату заробітної плати в російських рублях, брав участь у нарадах з окупаційною адміністрацією та розробляв конкретні заходи для більш ефективної роботи компанії.

Наразі колаборант переховується від слідства, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Основ’янському районному суді Харкова.

Обвинуваченому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Раніше стосовно його спільника було направлено до суду обвинувальний акт за тією ж статтею.

Агентство Телевидения Новости