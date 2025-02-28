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Перед судом постане чоловік, який допомагав рф коригувати удари по Харківщині

Перед судом постане чоловік, який допомагав рф коригувати удари по Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного чоловіка за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, охоронець одного з харківських готелів, який не мав патріотичних переконань, вишукував місця дислокації українських захисників та надалі передавав ці відомості через Telegram текстом та у вигляді зображень з відповідними позначками своєму знайомому.

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили коригувальника. Під час обшуку у нього було вилучено техніку з доказами протиправної діяльності.

На суд коригувальник очікує, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Жовтневому районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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