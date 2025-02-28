Перед судом постане чоловік, який допомагав рф коригувати удари по Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного чоловіка за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, охоронець одного з харківських готелів, який не мав патріотичних переконань, вишукував місця дислокації українських захисників та надалі передавав ці відомості через Telegram текстом та у вигляді зображень з відповідними позначками своєму знайомому.

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили коригувальника. Під час обшуку у нього було вилучено техніку з доказами протиправної діяльності.

На суд коригувальник очікує, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Жовтневому районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости