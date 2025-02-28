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На Харківщині горів будинок: на місці знайдено тіло

На Харківщині горів будинок: на місці знайдено тіло

28 лютого о 8:39 рятувальники отримали повідомлення про побутову пожежу, що сталася у селищі Білий Колодязь Вовчанської громади. Горів житловий будинок на площі 40 кв. м.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На пожежі загинув чоловік 1987 року народження. О 13:20 пожежу ліквідовано. Причина її виникнення наразі встановлюється.

До ліквідації пожежі залучалось шестеро рятувальників на автоцистерні, медичний розрахунок ДСНС, а також місцева пожежна команда селища Вільча.

Агентство Телевидения Новости

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