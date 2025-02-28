На Харківщині судитимуть двох чоловіків за поширення кремлівської пропаганди та комуністичної символіки

У Харкові судитимуть 58-річного чоловіка, який публічно виправдовував збройну агресію Росії та поширював проросійські наративи. Ще один фігурант зі Зміївського району відповідатиме перед судом за поширення символіки комуністичного режиму.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, харків’янин, маючи проросійські погляди, ділився ними з оточуючими. Зокрема встановлено, що у серпні минулого року чоловік, перебуваючи в кафе, розповідав присутнім, що Україна нібито сама винна у збройній агресії рф. Шанувальник «руського миру» стверджував, що президент держави-агресорки «рятує світ», «росія прийшла визволяти власні землі», а Сили оборони обстрілюють українські міста.

Прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 58-річного чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Іншому фігуранту інкримінують поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. ч. 1, 2 ст. 436-1 КК України).

Слідством встановлено, що житель с. Гайдари Чугуївського району після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ностальгував за радянськими часами і транслював свою позицію в інтернеті. На власній сторінці у Фейсбуці чоловік систематично публікував зображення серпа і молота, червоної п’ятикутної зірки та іншу символіку комуністичного режиму

Прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області направили обвинувальний акт стосовно фігуранта до Зміївського районного суду Харківської області. Обвинуваченому загрожує до двох років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости