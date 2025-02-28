На Харківщині чоловік втратив 40 тис. гривень: несправністю банківського терміналу скористався зловмисник

До Берестинського районного відділу поліції на Харківщині звернувся 43-річний місцевий житель із заявою про крадіжку грошей.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Чоловік намагався перерахувати 40 тис. гривень через термінал у місцевому супермаркеті, однак через технічну несправність операція не відбулася, а кошти залишилися в пристрої.

Свідком невдалої транзакції став зловмисник, який скористався ситуацією та привласнив гроші, які повернув термінал за кілька хвилин.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний житель села Мартинівка.

Слідчі повідомили правопорушникові про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Агентство Телевидения Новости