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На Харківщині поліція розшукує жінку, яка зникла тиждень тому

На Харківщині поліція розшукує жінку, яка зникла тиждень тому

Берестинським РВП ГУНП в Харківській області встановлюється місцеперебування Валентини Свірщ, 1977 року народження.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Жителька села Охоче зникла за невідомих обставин. Останнього разу виходила на зв’язок 21 лютого.

Прикмети: зріст 160-165 см, худорлявої статури, світле, довге волосся, зелено-сірі очі. Над верхньою губою велика родимка. При собі мала чорну сумку з ланцюжком.

Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукувану, повідомити за телефонами: 102, (05744) 7-82-91 (чергова частина), 0664500803 (кримінальна поліція) чи іншим способом.

Агентство Телевидения Новости

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