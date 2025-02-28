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У Харкові судитимуть вчителя фізкультури, який ґвалтував своїх учнів: що йому загрожує

У Харкові судитимуть вчителя фізкультури, який ґвалтував своїх учнів: що йому загрожує

У декількох навчальних закладах Харкова тренер розбещував та ґвалтував малолітніх й неповнолітніх. Зловмисник діяв з 1998 по 2021 роки. Поліцейські встановили шість неповнолітніх жертв вчителя фізкультури.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

Як повідомлялось раніше, про злочини розповів один із хлопців, який виїхав за кордон й там повідомив відповідні органи. У вересні минулого року поліцейські встановили перших трьох потерпілих хлопців, яким на момент скоєння злочину було 11, 12 та 13 років. Кривдника затримали та повідомили про підозру у скоєнні злочинів.

Наразі в ході оперативно-розшукових заходів оперативники встановили шість потерпілих учнів навчальних закладів та спортивних гуртків. Доведено 12 епізодів злочинної діяльності чоловіка.

Наразі колишній освітянин перебуває в слідчому ізоляторі.

Слідчі Харківського районного управління поліції № 3 під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова повідомили про підозру 55-річному чоловіку за фактом нових виявлених епізодів скоєння злочинів, передбачених ч. 4, 6 ст. 152 (зґвалтування), ч. 1, 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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