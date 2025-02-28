Окупанти один раз намагалися атакувати в районі Вовчанська

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 28 лютого. Триває 1102 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. На цей час кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 60.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів:

Олександрівка, Кучерівка, Кореньок, Студенок, Харківка, Малушине та Зарічне Сумської області;Лісківщина та Янжулівка Чернігівської області.

На Харківському напрямку противник один раз намагався штурмувати позиції підрозділів ЗСУ в районі Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку окупаційні війська активних наступальних дій не здійснювали.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости