Завершено розслідування стосовно колаборантки з Дворічної, яка влаштувалася на роботу до окупантів

На Харківщині жителька селища Дворічна під час окупації населеного пункту збройними силами рф добровільно пішла на співпрацю з ворогом. На початку липня 2022 року жінка обійняла посаду «в. о. начальника відділу адміністративно-господарського забезпечення Дворічанського територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка брала участь у нарадах, організовувала роботу відділу, зокрема віддавала вказівки підлеглим, підписувала службові документи, в тому числі звіти з використання паливно-мастильних матеріалів, дорожні листи і картки обліку. Також обвинувачена складала відомості про отримання матеріальної допомоги мешканцями громади від окупаційної влади.

Прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 52-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі фігурантка переховується від українських правоохоронців, її оголошено у розшук. Жінку судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости