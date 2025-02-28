Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:11
Просмотров: 54

Завершено розслідування стосовно колаборантки з Дворічної, яка влаштувалася на роботу до окупантів

Завершено розслідування стосовно колаборантки з Дворічної, яка влаштувалася на роботу до окупантів

На Харківщині жителька селища Дворічна під час окупації населеного пункту збройними силами рф добровільно пішла на співпрацю з ворогом. На початку липня 2022 року жінка обійняла посаду «в. о. начальника відділу адміністративно-господарського забезпечення Дворічанського територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка брала участь у нарадах, організовувала роботу відділу, зокрема віддавала вказівки підлеглим, підписувала службові документи, в тому числі звіти з використання паливно-мастильних матеріалів, дорожні листи і картки обліку. Також обвинувачена складала відомості про отримання матеріальної допомоги мешканцями громади від окупаційної влади.

Прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 52-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі фігурантка переховується від українських правоохоронців, її оголошено у розшук. Жінку судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 