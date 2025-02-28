У Харкові на трьох мостах шукали вибухівку: судитимуть чоловіка, який повідомив про «замінування»

15 листопада 2024 року о 22:40 на лінію екстреної служби допомоги населенню 112 поступив дзвінок, в якому чоловік повідомив про мінування трьома кілограмами тротилу трьох мостів у Харкові.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідчо-оперативні групи відділів поліції Харкова провели пошукові роботи з метою перевірки наявності вибухових пристроїв. Проте нічого виявлено не було.

Правоохоронці встановили псевдомінера. Ним виявився безробітний харківʼянин. Того вечора він випивав наодинці. Пояснив, що хотів просто пожартувати.

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 51-річного чоловіка скеровано за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, що загрожувало загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками (ч. 1 ст. 259 КК України).

За «жарт» чоловіка судитимуть у Київському районному суді Харкова. Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Агентство Телевидения Новости