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Харків прикрасили напередодні весни: у Терехова уточнили, за чий рахунок свято

Харків прикрасили напередодні весни: у Терехова уточнили, за чий рахунок свято

У Харкові встановили весняні декорації, проте на святкове оздоблення міста кошти з бюджету не витрачалися.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За інформацією міськради, частину декорацій виготовили працівники Центрального парку, інші привезли з «Фентезі-парку».

«Деякі елементи планували встановити ще навесні 2022 року, але через повномасштабне вторгнення цього не вдалося зробити. До оформлення також долучилися художні майстерні, які надали свої вироби, щоб підтримати харків’ян», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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