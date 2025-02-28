Харків прикрасили напередодні весни: у Терехова уточнили, за чий рахунок свято

У Харкові встановили весняні декорації, проте на святкове оздоблення міста кошти з бюджету не витрачалися.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За інформацією міськради, частину декорацій виготовили працівники Центрального парку, інші привезли з «Фентезі-парку».

«Деякі елементи планували встановити ще навесні 2022 року, але через повномасштабне вторгнення цього не вдалося зробити. До оформлення також долучилися художні майстерні, які надали свої вироби, щоб підтримати харків’ян», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости