Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:58
Просмотров: 80

Шість авіабомб за 10 хвилин: окупанти завдали удару по Золочівській громаді

Шість авіабомб за 10 хвилин: окупанти завдали удару по Золочівській громаді

28 лютого з 10:10 по 10:20 російська авіація завдала шести ударів КАБами по Золочівській громаді Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Перша авіабомба влучила по території села Калинове. Пошкоджено п’ять приватних будинків, будинок культури, магазин, автомобіль, електромережі. Без постраждалих.

Друге влучання зафіксовано у лісі поблизу села Карасівка. Третя авіабомба вдарила по  відкритій території біля села Чорноглазівка. Два КАБ вдарили по околиці села Орішанка. Шоста авіабомба влучила по відкритій території поля біля села Довжик. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 