Шість авіабомб за 10 хвилин: окупанти завдали удару по Золочівській громаді

28 лютого з 10:10 по 10:20 російська авіація завдала шести ударів КАБами по Золочівській громаді Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Перша авіабомба влучила по території села Калинове. Пошкоджено п’ять приватних будинків, будинок культури, магазин, автомобіль, електромережі. Без постраждалих.

Друге влучання зафіксовано у лісі поблизу села Карасівка. Третя авіабомба вдарила по відкритій території біля села Чорноглазівка. Два КАБ вдарили по околиці села Орішанка. Шоста авіабомба влучила по відкритій території поля біля села Довжик. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Агентство Телевидения Новости