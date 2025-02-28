У травні Microsoft переходить зі Skype до Teams

Microsoft планує припинити роботу месенджера Skype у травні 2025 року, перенаправивши користувачів на іншу платформу – Teams.

Про це пише Громадське з посиланням на XDA Developers – портал, який спеціалізується на розробці програмного забезпечення.

За даними порталу, інформація про потенційне припинення роботи Skype з’явилася в його версії для розробників. Там також вказано, що заміною Skype має стати Teams.

Крім того, в останній версії попереднього перегляду Skype для Windows є повідомлення, у якому йдеться про закриття месенджера. Користувачів закликають переходити спілкуватися до Teams.

«З травня Skype більше не буде доступним. Продовжуйте телефонувати та спілкуватися в Teams», – повідомляють користувачам. Після цього вказують, що певна кількість «ваших друзів уже перейшла на Teams безплатно».

Teams – це корпоративний месенджер. Microsoft запустила цю платформу для співпраці ще у 2017 році. Teams є одним із найпопулярніших у своєму сегменті, його вважають єдиним конкурентом для Slack.

Що відомо про Skype

Skype вперше запустили ще у 2003 році. Компанія Microsoft придбала його у 2011 році. Через кілька років після цього вона припинила роботу деяких зі своїх внутрішніх комунікаційних продуктів, як-от Windows Live Messenger, а потім, у 2015 році, фірма спробувала інтегрувати Skype у Windows 10.

Skype не зміг конкурувати з іншими сервісами, як-от FaceTime, чи аналогами від Google. Станом на початок 2025 року Skype не входив навіть до десятки найпопулярніших месенджерів. За даними порталу EnterpriseAppsToday, він має лише 40 млн активних користувачів на місяць проти 850 млн у SnapChat, 950 млн у Telegram та 2 млрд у WhatsApp.

Агентство Телевидения Новости