Сварка в Білому домі, не підписана угода та реакція Європи: головне із зустрічі Зеленського й Трампа

Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі у п’ятницю, 28 лютого. Результат – підписання угоди про рідкісноземи не відбулося, український президент достроково залишив Білий дім.

Про це пише РБК-Україна.

Перед зустріччю з Трампом Зеленський провів переговори з сенаторами США та релігійними лідерами. Під час бесіди Трамп заявив, що угода щодо видобутку копалин буде підписана, назвавши її «великим зобов’язанням США». Зеленський наголосив, що цього недостатньо – Україні потрібні гарантії безпеки та сучасні засоби захисту.

Говорячи про війну, Зеленський підкреслив, що її розпочав Путін, і компроміси з «вбивцею» неможливі. Трамп відповів, що мир неможливий без поступок, хоча вони «не будуть такими великими, як здається». Він також зазначив, що хоче, аби його запам’ятали як миротворця.

Під час зустрічі Зеленський казав, що не прийме припинення вогню, бо Путін 25 разів порушував домовленості. На що Трамп заявив, що давно знає Путіна і після останньої телефонної розмови є відчуття, що «все буде добре».

Суперечка Трампа та Зеленського

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив Зеленського в тому, що той під час виборчої кампанії у США той «грав на боці конкурента Трампа, Джо Байдена»:

«Ви думаєте, якщо ви говоритиме гучно…», – відповів Венсу Зеленський.

«Він не говорить гучно», – втрутився Трамп. За словами американського президента, Україна зараз «у великій біді».

«Ви не виграєте це (війну)», – додав Трамп.

У відповідь Зеленський почав пояснювати Трампу, що Україна продовжує боротися і залишається сильною.

«Якби у вас не було нашої воєнної техніки, війна б закінчилась за два тижні», – сказав Трамп.

«Я це вже чув від Путіна – «за три дні», – сказав Зеленський.

В розмову знову втрутився Венс, який кілька разів закликав Зеленського «бути вдячним» американцям за надану допомогу.

«Я думаю, важливо, щоб американський народ бачив, що відбувається. Ви повинні бути вдячними. У вас закінчуються солдати, а ви кажете нам: “Я не хочу припинення вогню, я не хочу припинення вогню…», – сказав Зеленському Трамп.

За словами Трампа, якщо Зеленському надійде можливість домовитись про припинення вогню, її треба буде використати.

«Спитайте наших людей про припинення вогню, що вони думають?», – відповів Зеленський.

Після словесної суперечки Дональд Трамп у соцмережі Truth Social написав, що на зустрічі з Зеленським «дізналися багато такого, чого ніколи не можна було б зрозуміти без розмови під таким вогнем та тиском».

«Неймовірно, що виходить назовні завдяки емоціям, і я визначив для себе, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу у переговорах. Мені не потрібна перевага, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру», – написав Трамп.

Невдовзі президент Зеленський достроково залишив Білий дім, заплановану підсумкову пресконференцію скасовують. Також не відбулося й заплановане на сьогодні підписання угоди про видобуток українських ресурсів.

«Ви не самотні»: в Європі відреагували на сварку Зеленського й Трампа

Декілька європейських лідерів висловили свою підтримку Україні. Так, після перепалки американського та українського лідерів польський прем’єр-міністр Дональд Туск написав в мережі X: «Дорогий Володимир Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні».

Французький президент Еммануель Макрон заявив: «Ми повинні поважати тих, хто воює. Він підкреслив, що не можна забувати, що є «агресор і людина, на яку напали».

Заступник лідера німецької партії ХДС Йоганн Вадефул додав, що Європа не зрадить Україну. «Кадри з Білого дому шокують. Як можна так вдарити в спину президенту окупованої країни? Вільна Європа не зрадить Україну!», – зауважив він.

Підтримали Україну Іспанія, Британія, Литва, Чехія та президент Молдови Майя Санду.

Перша заява Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після суперечки з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. За його словами, Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і «ми працюємо саме для цього».

«Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього», – написав Зеленський.

Агентство Телевидения Новости