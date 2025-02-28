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28.02.2025 23:46
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Харків під атакою безпілотників: є влучання поряд з будинками, АЗС та по медзакладу (оновлено)

Харків під атакою безпілотників: є влучання поряд з будинками, АЗС та по медзакладу (оновлено)

Увечері 28 лютого окупанти атакували Харків ударними безпілотниками. Ц місті пролунало щонайменше шість вибухів у різних районах й атака триває.

Про наслідки влучань повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Перший удар безпілотником зафіксовано у Київському району. За попередніми даними, без постраждалих.

Другий удар прийшовся по Шевченківському району.  

«Другий удар – навпроти багатоповерхівки, у будинку вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Удар по медичному закладу, у якому перебувають люди. На місці влучання – пожежа», – написав Терехов.

«Один із безпілотників влучив на території медичної установи. Внаслідок влучання БпЛА «шахед» працівники ДСНС ліквідовують пожежу на покрівлі триповерхової будівлі», – повідомив Синєгубов.

Третє влучання – в центральній частині міста біля житлових будинків. Інформація щодо постраждалих перевіряється.

Четвертий удар – у Холодногірському районі. Профільні служби виїхали на місце влучання.

Пʼятий удар – у Шевченківському районі. Центральна частина міста.

Шостий удар, за даними Терехова, прийшовся по центральній частині Харкова. Пошкоджено житлові будинки.

Сьоме влучання російського дрона зафіксовано у Київському районі біля АЗС. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Агентство Телевидения Новости

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