Адміністрація Трампа може зупинити всю підтримку України

Адміністрація президента США Дональда Трампа може припинити подальшу непряму підтримку України включно з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими й підготовкою військових.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на NYT.

«Адміністрація Байдена вважала військову допомогу Києву у розмірі 67 мільярдів доларів, яку вона надала Києву, важливою. Трамп розглядає будь-яку подальшу допомогу як важіль тиску», йдеться у виданні NYT.

Після п’ятничної суперечки в Овальному кабінеті представник адміністрації Трампа заявив, що президент може прийняти рішення про припинення навіть непрямої підтримки України, яку надають США, що включає інші види військового фінансування, обмін розвідданими, підготовку українських військових і пілотів, а також розміщення центру управління міжнародною допомогою, на американській військовій базі в Німеччині.

У п’ятницю представник адміністрації Трампа заявив, що вся американська допомога Україні – включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, санкціонованими й оплаченими за часів адміністрації Байдена, – може бути скасована найближчим часом.

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