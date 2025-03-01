Слабкий туман та ожеледиця: прогноз погоди по Харкову на 1 березня

За даними синоптиків, вдень у Харкові мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Слабкий туман, слабка ожеледь.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вдень близько 0°.

По області хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Слабкий туман, слабка ожеледь.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Агентство Телевидения Новости