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Слабкий туман та ожеледиця: прогноз погоди по Харкову на 1 березня
За даними синоптиків, вдень у Харкові мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Слабкий туман, слабка ожеледь.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря вдень близько 0°.
По області хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Слабкий туман, слабка ожеледь.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря вдень від 4° морозу до 1° тепла.