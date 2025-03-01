Три атаки окупантів за добу відбили захисники України на Харківщині

Оперативна інформація станом на 8:00 1.03.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 91 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулася одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував двічі. Намагався просунутись уперед неподалік Іванівки та Ямполівки.

Також, вчора ворог двічі штурмовими діями намагався витіснити ЗСУ з позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося дві штурмових дії загарбників у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Торецькому напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 26 штурмів агресора у районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Піщане, Котлине, Надіївка та Андріївка.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 18 атак противника, ворог завдав 527 артилерійських обстрілів, з них 18 – із реактивних систем залпового вогню, здійснив 25 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 15 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 128 БпЛА та 107 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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