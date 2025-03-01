Викрав з аптеки 33 тисячі гривень: у Харкові затримали зловмисника

У Харкові поліція викрила чоловіка, причетного до крадіжки з аптеки.

Про це повідомляє поліція Харківської області. Повідомлення про злочин надійшло до відділу поліції № 2 ХРУП № 2 вранці 27 лютого.21-річний зловмисник проник до аптечного пункту, розташованого в лікарні Немишлянського району, та викрав з сейфа 33 тисячі гривень.

Завдяки роботі працівників карного розшуку поліцейські встановили місцезнаходження чоловіка та затримали його.

З’ясувалося, що фігурант раніше був судимий за майнові злочини. Речові докази вилучені.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости