Комунальники усувають наслідки обстрілу Харкова: вибито понад 1 тис. вікон

У Харкові триває ліквідація наслідків масованої атаки безпілотниками, якої ворог завдав у ніч на 1 березня.

Про це повідомляє міськрада.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, внаслідок обстрілів були пошкоджені щонайменше 75 будівель у Шевченківському, Київському та Новобаварському районах. Зокрема, вибито понад 1 тис. вікон. Попереднє обстеження триває.

Станом на 10:00 комунальники закрили 349 вікон у квартирах та 21 – у під’їздах. Ремонтні бригади працюють безперервно, щоб якнайшвидше закрити всі вибиті вікна.

Також наслідки ворожої атаки усувають працівники КП «Харківблагоустрій». Вони прибирають бите скло та великогабаритне сміття біля пошкоджених будівель, а також розчищають територію від зламаних гілок.

Агентство Телевидения Новости