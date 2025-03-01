Масований удар по Харкову: російські безпілотники атакували три райони міста

На цих кадрах харківські надзвичайники рятують пацієнтів психоневрологічного диспансеру-інтернату. Вони тимчасово проходили лікування у лікарні, пошкодженій вночі внаслідок падіння уламків російського безпілотника/

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Усі вони розміщені, плюс постраждала досить серйозно чотириповерхівка обласної клінічної лікарні, де перебували пацієнти. Вона функціонує повністю. І вибиті вікна – це вже вчетверте. У нас вже є домовленості з міжнародними партнерами, які будуть нам допомагати у відновленні цих закладів, щоб вони продовжували своє функціонування.

Унаслідок масованої російської атаки у Харкові цієї ночі шпиталізовані двоє людей. За даними Харківської військової адміністрації, поранення не загрожують життю постраждалих. Ще п’ять людей отримали медичну допомогу на місці, шпиталізація не знадобилася. Вночі під ударом опинилися три райони міста – Шевченківський, Київський та Новобаварський.

Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури

Попередньо для ударів ворог використав БпЛА під назвою «шахед». За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України.

Будівлі зазнали пошкоджень внаслідок падіння дев’яти ворожих безпілотників, підбитих Силами протиповітряної оборони. Прокоментували в обласній військовій адміністрації й наслідки російських атак на енергосистему Харкова.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Ми мали 22 удари «шахедами» по наших об’єктам енергетичної системи. 17 було збито, дякуючи нашим Збройним Силам. Руйнування є, досить значні. Працюємо всіма службами, включаючи наші енергетичні підприємства над відновленням. Ситуацію вдалося стабілізувати і фактично населення не відчуло на собі ані відключення електроенергії, ані опалення, але це завдяки тому, що цілодобово наші служби працювали на місцях для того, щоб втримати цю енергетичну ситуацію.





Агентство Телевидения Новости