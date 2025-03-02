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Диференційованої система оповіщення: наскільки зменшилася тривалість тривог у Харкові

Диференційованої система оповіщення: наскільки зменшилася тривалість тривог у Харкові

Впровадження диференційованої системи оповіщення про загрози з боку рф сприяло скороченню тривалості тривог у Харкові на 40%.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Була створена ефективна система повітряних тривог, завдяки якій вдалося відокремити сигнали для Харкова від області. Це значно покращило життя в місті. Реалізація цього проєкту продовжила час роботи супермаркетів, банків, державних установ, які рідше зачиняються під час небезпеки», – розповів Терехов.

https://atn.ua/kharkiv/u-kharkovi-zapratsiuvala-dyferentsijovana-systema-opovishchennia-pro-povitriani-tryvohy-466287/Нагадаємо, 22 лютого у Харкові запрацювала диференційована система оповіщення про повітряні тривоги. Відтепер сигнали для міста та області мають розділятися. За словами Терехова, Харків став першим містом в Україні, де було розпочато реалізацію подібного проєкту. Основою стала ідея, що точне визначення загрози сприяє ефективнішій роботі економіки та знижує психоемоційне навантаження на населення. 

Агентство Телевидения Новости

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